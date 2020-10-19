NUOVO DPCM 18 OTTOBRE, IL TESTO INTEGRALE IN FORMATO PDF, DALLE ORE 09 SCATTA LA ZONA ROSSA A RANDAZZO

Il nuovo Dpcm del governo Conte per affrontare la nuova ondata di Coronavirus in Italia ha i toni di un decreto anti-movida. Chiusure temporanee, una sorta di 'coprifuoco' deciso dai sindaci, in piazz...

Il nuovo Dpcm del governo Conte per affrontare la nuova ondata di Coronavirus in Italia ha i toni di un decreto anti-movida. Chiusure temporanee, una sorta di 'coprifuoco' deciso dai sindaci, in piazze e vie dopo le 21 di fronte a eventuali rischi di assembramenti, didattica a distanza solo in situazioni critiche e possibili turni pomeridiani per le classi.

Il nuovo pacchetto di misure coinvolge soprattutto bar e ristoranti che chiuderanno a mezzanotte, ma su di loro potrebbero gravare provvedimenti che puntano a limitare in modo mirato i luoghi che espongono a maggiore rischio di assembramento: in quei casi la chiusura anticipata alle 21 potrebbe quindi essere applicata dagli stessi sindaci per intere strade. Il Dpcm è stato firmato dal presidente del Consiglio e dal ministro della Salute ed è già stato pubblicato in un'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale: le nuove norme sono quindi già in vigore da oggi (lunedì 19 ottobre) e fino al 13 novembre.

Dopo Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento, Mezzojuso (Palermo) e Galati Mamertino (Messina), Randazzo, in provincia di Catania e’ la quarta ‘zona rossa’ istituita in Sicilia.

Per questo motivo, da oggi lunedì’ 19 ottobre, alle 9, nel Comune etneo scatterà’ la ‘zona rossa’. Un provvedimento preso dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, per contrastare la diffusione del coronavirus. L’ordinanza, appena firmata, resterà’ in vigore fino alle 24 del 26 ottobre.

In particolare nella cittadina sara’ vietata la circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, all’interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative, situazioni di necessita’ e motivi di salute, ma anche per l’acquisto o il consumo di generi alimentari e l’acquisto di beni di prima necessita’ (per una sola volta al giorno). La principale modalita’ di lavoro sara’ lo smart-working, con la promozione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, della fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti. Stop alle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, cosi’ come ai servizi dell’infanzia. Una decisione, quest’ultima, legata anche alla presenza di alcuni contagi tra i ragazzi che frequentano la scuola a Randazzo, ma sono residenti in altri Comuni del comprensorio. Chiusi pure musei, biblioteche e luoghi di cultura, inoltre saranno vietati banchetti e feste private di qualunque tipo. Sospesi anche tutti gli eventi sportivi (incluse le attivita’ di allenamento), le manifestazioni culturali, ludiche e religiose (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole ballo, sale giochi, discoteche). Stop pure alle cerimonie civili e religiose – a eccezione dei funerali a cui potranno partecipare massimo 15 persone – e ai mercati. All’interno degli esercizi commerciali sara’ consentito l’accesso a una sola persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Sono, comunque, consentiti l’asporto e la vendita al domicilio, sempre all’interno del territorio comunale. Sara’ possibile transitare per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. Inoltre, e’ consentita la circolazione dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nel Comune esclusivamente per garantire le attivita’ necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonche’ per le attivita’ imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante, purche’ condotti a titolo individuale.

L’ORDINANZA

a) divieto di circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, all’interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute, ovvero per l’acquisto e/o il consumo di generi alimentari e l’acquisto di beni di prima necessità per una sola volta al giorno;

b) elezione a principale modalità di lavoro dello smart working e promozione, da parte dei datori

di lavoro pubblici e privati, della fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti;

c) isolamento domiciliare obbligatorio per soggetti accertati positivi al contagio da Covid-19, anche se asintomatici;

d) isolamento domiciliare fiduciario per soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° e attivazione sorveglianza sanitaria da parte del medico curante;

e) sospensione di tutti gli eventi sportivi, incluse le attività di allenamento;

f) sospensione di tutte le manifestazioni culturali, ludiche, sportive e religiose (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole ballo, sale giochi, discoteche, ecc.);

g) sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, ad eccezione delle cerimonie funebri con un massimo di 15 partecipanti;

h) sospensione di tutti i servizi educativi per l’infanzia e delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, con attivazione della c.d. “didattica a distanza”;

i) contingentamento per l’accesso agli esercizi commerciali, consentito a una sola persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono consentiti l’asporto e la vendita al domicilio sempre all’interno del territorio comunale;

j) chiusura di musei, biblioteche e luoghi di cultura;

k) sospensione dei concorsi pubblici (salvo quelli per personale sanitario);

l) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

m) divieto di banchetti e feste private di qualunque tipo;

n) chiusura dei mercati.