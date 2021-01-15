NUOVO DPCM, ECCO IL TESTO UFFICIALE CON TUTTE LE MISURE. IN VIGORE FINO AL 5 MARZO [PDF]
Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo decreto della presidenza del Consiglio con le restrizioni anti contagio da Covid-19 che saranno in vigore da domani al 5 marzo.
Nessun passo indietro da parte del governo con il rinnovo di tutte le misure già in vigore a partire dal coprifuoco dalle 22 alle 5 e l’inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni, introdotte con il decreto approvato mercoledì: con Rt 1 o con un livello di rischio ‘alto’ si va in arancione, con Rt a 1,25 in rosso.
Le scuole superiori, invece, dovranno garantire la didattica in presenza almeno dal 50% e fino al 75% dal prossimo 18 gennaio. Ogni regione continuerà a poter adottare ordinanze più restrittive.
Secondo gli ultimi dati da lunedì 18 gennaio potrebbero essere fascia:
🟠 ARANCIONE 👉 Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Puglia, Umbria e Veneto
🔴 ROSSA 👉 Lombardia, Sicilia
🤷♂️🟠🔴 IN BILICO TRA ARANCIONE E ROSSA 👉 Emilia-Romagna, Calabria
🟡 PROBABILMENTE RESTERANNO GIALLE: Toscana, Molise e Campania.
Si tratta di previsioni basati su dati preliminari, le zone potrebbero quindi cambiare colorazione.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO