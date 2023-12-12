NUOVO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A VIA ALECCI: PER SPEGNERE FOCOLAI RESIDUI

Nella mattinata di oggi, 11 dicembre a quasi 24 h dell'incendio scoppiato in unedificio di via Alecci, una traversina nel centro storico cittadino che collega via Circonvallazione con via G.B. Nicolos...

edificio di via Alecci, una traversina nel centro storico cittadino che collega via Circonvallazione con via G.B. Nicolosi si è reso necessario di nuovo l'intervento dei vigili del fuoco.

La situazione degli immobili ha continuato a destare preoccupazione , allertati dai vicini che hanno visto fiamme e fuoco fuoriuscire dell'immobile è stato necessario un ulteriore intervento tempestivo da parte dei Vigili del Fuoco, al fine di spegnere i focolai ancora attivi e garantire la sicurezza della zona.

Nonostante gli sforzi precedentemente compiuti, la persistenza di fumo proveniente dagli edifici ha richiesto una nuova azione da parte degli esperti del fuoco. Il team di soccorso è intervenuto, adottando le misure necessarie per sopprimere le fiamme residue e impedire il rischio di ulteriori danni o pericoli.