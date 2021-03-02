NUOVO PAROSSISMO IN ATTO SULL'ETNA. PROBABILI RICADUTE DI SABBIA VULCANICA A SUD/SUDOVEST NELLE ZONE DI PATERNO', BELPASSO E RAGALNA

Piano piano il Cratere di Sud-Est sta costruendo il nuovo parossismo.Il vulcano è pronto ad una nuova eruzione, entro qualche ora dovrebbe arrivare l’8 fontana di lava in 14 giorni con probabili ricad...

Piano piano il Cratere di Sud-Est sta costruendo il nuovo parossismo.

Il vulcano è pronto ad una nuova eruzione, entro qualche ora dovrebbe arrivare l’8 fontana di lava in 14 giorni con probabili ricadute di sabbia vulcanica a Sud/Sudovest nelle zone di Belpasso, Ragalna, Paternó, ai margini Nicolosi con ceneri sottili che potrebbero raggiungere anche Palagonia e Scordia.

Nella grafica la simulazione della ricaduta delle ceneri vulcaniche stimata dal link: http://www.ct.ingv.it/Dati/VAMOSSEGURO/AshMALTA_Dep_12.gif

BOLLETTINO DELL'INGV DELLE ORE 12.46

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che Dalle ore 11:34 GMT si registra un incremento dell'attività stromboliana al CSE accompagnata da emissione di cenere che si disperde rapidamente in atmosfera. Dopo una breve fase stazionaria, l'ampiezza media del tremore vulcanico, intorno alle 11:30 GMT, ha ripreso ad aumentare, le sorgenti si stanno spostando verso il Cratere di Sud-Est. Contestualmente, anche il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è in aumento, e le sorgenti sono localizzate al Cratere di Sud-Est.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati