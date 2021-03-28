NUOVO PEZZO PER IL RAPPER PATERNESE ROS D UN OMAGGIO A FALCONE E BORSELLINO DAL TITOLO "LOTTA"

Un titolo forte e d' impatto quello che il rapper paternese Rosario D'orsi in arte Ros D ha scelto per il suo nuovo brano uscito in questi giorni su youtube, una scelta non dettata dal caso, infatti p...

Un titolo forte e d' impatto quello che il rapper paternese Rosario D'orsi in arte Ros D ha scelto per il suo nuovo brano uscito in questi giorni su youtube, una scelta non dettata dal caso, infatti pochi giorni fa il 21 Marzo abbiamo celebrato tutti la "Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti ".

Il pezzo nasce in collaborazione con Carlo Paradisone finalista del noto programma mediaset "All together now" ed invita tutti a lottare, a credere nei propri sogni,a sperare e soprattutto a non arrendersi davanti alle difficoltà proprio come in passato hanno fatto i nostri eroi "Borsellino e Falcone".

Citando nel testo una frase simbolo di questa LOTTA :<< Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola>>.

Il beat e il mastering del brano sono a cura della Show Beats Music , invece l'incisione è a cura della "Musica & Movimento" di Paternò.

Il singolo precede l' uscita del nuovo EP del rapper prevista per la fine di maggio e presto disponibile su tutte le piattaforme e digital store.

