NUOVO SCIAME SISMICO SULL'ETNA, REGISTRATE 15 SCOSSE NELLE ULTIME ORE

La sala operativa dell'Osservatorio catanese dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) dalla tarda serata di ieri ha registrato uno sciame sismico, peraltro ancora in corso, fino ad ora composto da una quindicina di scosse di magnitudo modesta (ML=1.1-1.5) con area epicentrale posta sul medio versante orientale etneo, con ipocentri localizzati prevalentemente tra 14 e 18 km circa di profondità e un paio più superficiali.

Una di queste, precisamente ieri alle ore 23:50:23 è stata registrata nel territorio di Paternò ad una profondità di 31 km con magnitudo 1.4

Pochi giorni fa un altro sciame sismico aveva interessato la zona del Catanese: in meno di 12 ore erano state registrate 28 scosse di terremoto che si sono verificate ai piedi dell'Etna