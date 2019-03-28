NUOVO VOLO RYANAIR DA CATANIA A BUDAPEST: BIGLIETTI A 19,99 EURO
Nuovo volo Ryanair da Catania a Budapest.La compagnia low cost ha annunciato proprio oggi, 27 marzo, la sua novità. La tratta verrà operata con un servizio bisettimanale, a partire dal prossimo mese d...
Nuovo volo Ryanair da Catania a Budapest.
La compagnia low cost ha annunciato proprio oggi, 27 marzo, la sua novità. La tratta verrà operata con un servizio bisettimanale, a partire dal prossimo mese di ottobre, come parte della programmazione invernale 2019 di Ryanair dall’aeroporto Fontanarossa del capoluogo etneo.
I viaggiatori potranno prenotare i voli fino a marzo del 2020. Per celebrare la nuova rotta da Catania, Ryanair ha lanciato una vendita di biglietti con tariffe disponibili a partire da soli €19,99, per viaggi ad aprile e maggio, che dovranno essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì (29 marzo), solo sul sito Ryanair.com.
Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato:
“Ryanair è lieta di annunciare una nuova rotta da Catania a Budapest, a partire dal mese di ottobre 2019, che opererà due volte alla settimana, come parte del nostro programma invernale 2019. I clienti di Catania potranno da ora prenotare voli a tariffe scontate per Budapest fino a marzo 2020.
Per festeggiare, rilasceremo posti a partire da soli € 19,99, per viaggi ad aprile e maggio, che dovranno essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì (29 marzo). Dal momento che queste incredibili tariffe andranno ad esaurirsi rapidamente, invitiamo clienti a collegarsi a www.ryanair.com per non perdersi l’occasione.”