Obiettivo Comune: eletto il nuovo presidente

Si tratta di Anthony Palumbo

95047.it Obiettivo Comune ha il suo nuovo Presidente dopo che, quello uscente - Vito Palumbo - ha lasciato il timone. Al termine dell'assemblea elettiva, nuovo presidente è stato eletto, con 12 voti a favore su 15, Anthony Palumbo.

"In questi anni il nostro gruppo è cresciuto soprattutto nelle scuole ed oggi sono pronto a raccogliere l'eredità di chi mi ha preceduto, mi metterò subito a lavoro - ha esordito il nuovo presidente dell'associazione -. Abbiamo già in cantiere diversi progetti su temi molto delicati e siamo pronti a realizzarli nel migliore dei modi. Paternò non può finire". Completato anche il nuovo direttivo:

Presidente: Anthony Palumbo

Vice Presidente: Mary Di Perna

Segretario: Sara Caruso

Resp. Eventi: Michele Mirenna

Resp. Social: Valeria Troìa

Resp. Scuola: Marco Furnari

Consigliere: Alfredo Spoto

"Sono sicuro che questi ragazzi faranno molto per questa città ma sono soprattutto soddisfatto per aver realizzato ciò che è lo scopo di questa associazione e cioè creare una nuova classe dirigente - spiega l'uscente Vito Palumbo -. Questi ragazzi seppur giovanissimi si impegnano per questo paese ed è giusto che gli venga riconosciuto. Da parte mia cercherò di mettere in campo la mia esperienza e la massima disponibilità per questo nuovo gruppo. Questa è la risposta a tutti quelli che ci hanno definiti per anni una meteora e che dovranno ricredersi di fronte ad un progetto solido con degli obiettivi ben precisi che guardano in faccia il futuro che per noi appartiene ai ragazzi. In bocca a lupo Ragazzi, sono orgoglioso di voi".