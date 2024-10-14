95047

Oggetti Smarriti 95047: Ritrovamento di Occhiali in Via della Libertà

Oggi , 14 ottobre, intorno alle 11:25, un cittadino ha segnalato il ritrovamento di un paio di occhiali presso Via della Libertà n. 3, a Paternò. Gli occhiali sono stati rinvenuti vicino l'agenzia Ri....

A cura di Redazione Redazione
14 ottobre 2024 14:03
Oggetti Smarriti 95047: Ritrovamento di Occhiali in Via della Libertà -
Oggetti Smarriti
Condividi

Oggi , 14 ottobre, intorno alle 11:25, un cittadino ha segnalato il ritrovamento di un paio di occhiali presso Via della Libertà n. 3, a Paternò.

Gli occhiali sono stati rinvenuti vicino l'agenzia Ri.ma Viaggi, precisamente tra le piante poste davanti l'ingresso dell'agenzia.

Se qualcuno avesse smarrito gli occhiali, può recarsi sul posto per recuperarli.

Ricordiamo ai cittadini che per segnalare oggetti smarriti o ritrovati, possono utilizzare questo spazio dedicato alla comunità di 95047.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047