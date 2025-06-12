OGGETTO VOLANTE NON IDENTIFICATO NEI CIELI DI PATERNÒ: IL VIDEO ANALIZZATO DALL’OSSERVATORIO UFOLOGICO SICILIANO
PATERNÒ (CT) – Un avvistamento anomalo nei cieli di Paternò ha destato attenzione tra cittadini e appassionati di fenomeni aerei inspiegabili. Il fatto è avvenuto nella mattinata di giovedì 30 maggio...
PATERNÒ (CT) – Un avvistamento anomalo nei cieli di Paternò ha destato attenzione tra cittadini e appassionati di fenomeni aerei inspiegabili. Il fatto è avvenuto nella mattinata di giovedì 30 maggio 2025, quando una residente ha filmato un oggetto volante non identificato che si muoveva a grande altezza e velocità.
Il video, successivamente condiviso sulla pagina social dell’Osservatorio Ufologico Siciliano, mostra una forma allungata e luminosa, che molti osservatori hanno collegato al fenomeno noto come EBANIS (Entità Biologica Aerea Non Identificata). Si tratta di strutture volanti dalle caratteristiche atipiche, spesso descritte come “serpentiformi” o “filamentose”.
Ma l’elemento più sorprendente non finisce qui. Nel corso dell’analisi del filmato, un secondo oggetto – inizialmente scambiato per un uccello – si è rivelato, tramite un fermo immagine, una sagoma discoidale compatta, perfettamente distinguibile. L’aspetto richiama le classiche descrizioni di oggetti volanti non convenzionali.
“Sebbene l’oggetto sfrecci a grande velocità, la forma visibile nel frame è inequivocabilmente discoidale”, si legge nel commento pubblicato dall’Osservatorio.
Il video integrale è stato caricato sulla piattaforma YouTube ed è visibile al seguente link:
https://youtu.be/TxdOkqzo2Fg?si=kCn6r6qJqnz01Jbd
L’Osservatorio Ufologico Siciliano, attivo sul territorio regionale nella raccolta e documentazione di segnalazioni aeree insolite, invita chiunque abbia avvistamenti simili o materiale video a segnalare l’evento tramite i propri canali social ufficiali