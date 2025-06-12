OGGETTO VOLANTE NON IDENTIFICATO NEI CIELI DI PATERNÒ: IL VIDEO ANALIZZATO DALL’OSSERVATORIO UFOLOGICO SICILIANO

PATERNÒ (CT) – Un avvistamento anomalo nei cieli di Paternò ha destato attenzione tra cittadini e appassionati di fenomeni aerei inspiegabili. Il fatto è avvenuto nella mattinata di giovedì 30 maggio...

A cura di Redazione 12 giugno 2025 21:33

