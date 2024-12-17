OGGI, 17 DICEMBRE, NIENTE PRENOTAZIONI CUP PER L’ASP DI CATANIA

Programmato per la giornata di domani, 17 dicembre, l’aggiornamento del sistema di gestione del CUP. Tale aggiornamento si rende necessario in vista dell’imminente entrata in vigore del Nuovo Nomencla...

Programmato per la giornata di domani, 17 dicembre, l’aggiornamento del sistema di gestione del CUP. Tale aggiornamento si rende necessario in vista dell’imminente entrata in vigore del Nuovo Nomenclatore delle prestazioni.

Per la giornata del 17 dicembre, pertanto, non sarà possibile effettuare la prenotazione di visite e prestazioni tramite il numero verde CUP, l’applicativo ASPConTe e il SovraCup.

Da mercoledì 18 dicembre tutti i canali di prenotazione saranno nuovamente attivi