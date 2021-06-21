OGGI, 21 GIUGNO 2021, È IL SOLSTIZIO D’ESTATE: LA GIORNATA PIÙ LUNGA DELL’ANNO

Oggi, lunedì 21 giugno 2021 è il solstizio d’estate. Alle ore 5:31 italiane è iniziata ufficialmente l’estate astronomica nell’emisfero boreale. L’estate meteorologica è già iniziata all’inizio del m...

A cura di Redazione 21 giugno 2021 08:38

Condividi