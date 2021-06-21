OGGI, 21 GIUGNO 2021, È IL SOLSTIZIO D’ESTATE: LA GIORNATA PIÙ LUNGA DELL’ANNO
Oggi, lunedì 21 giugno 2021 è il solstizio d’estate. Alle ore 5:31 italiane è iniziata ufficialmente l’estate astronomica nell’emisfero boreale. L’estate meteorologica è già iniziata all’inizio del m...
Oggi, lunedì 21 giugno 2021 è il solstizio d’estate. Alle ore 5:31 italiane è iniziata ufficialmente l’estate astronomica nell’emisfero boreale. L’estate meteorologica è già iniziata all’inizio del mese. Google ha dedicato anche un Doodle a questo evento astronomico.
La stagione estiva quindi inizia quest’anno con un giorno di ritardo. Il solstizio d’estate infatti in questo 2021 cade il 21 e non il 20 giugno come è avvenuto l’anno scorso
Un momento specifico che ogni anno varia di circa 6 ore (o meglio 5 ore, 48 minuti e 46 secondi), proprio per evitare eccessivi sfasamenti e recuperare la differenza che ogni 4 anni il nostro calendario aggiunge con l’anno bisestile.
La data di oggi, inoltre, segna anche l’ufficiale inizio dell’estate. Da oggi le giornate, che fino ad ora si erano allungate, inizieranno progressivamente ad accorciarsi, così da arrivare al 21 dicembre, giorno del solstizio d’inverno.