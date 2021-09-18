95047

OGGI A NOTO I FUNERALI DI ADA ROTINI, LA DONNA UCCISA A BRONTE DAL MARITO

Il sindaco di Bronte Pino Firrarello, nel giorno dei funerali di Ada Rotini che si terranno oggi 18 settembre a Noto alle 15.30 nella cattedrale di San Nicolò, ha proclamato il lutto cittadino.

18 settembre 2021 12:29
Il sindaco di Bronte Pino Firrarello, nel giorno dei funerali di Ada Rotini che si terranno oggi 18 settembre a Noto alle 15.30 nella cattedrale di San Nicolò, ha proclamato il lutto cittadino.

La donna, era proprio originaria di Noto, ed è qui che la sua famiglia ha voluto che si celebrassero le esequie. Il corpo, trattenuto per i relativi esami autoptici, effettuati dal dottor Giuseppe Ragazzi, solo ieri è stato consegnato ai familiari, che da diversi giorni attendevano la restituzione della salma.

Ada Rotini di 46 anni, l’8 settembre scorso è stata uccisa a Bronte dal marito Filippo Asero. “L’omicidio di Ada – ha affermato Firrarello – ha suscitato dolore e commozione nella comunità brontese. Proclamare il lutto cittadino il giorno dei funerali vuol dire manifestare pubblicamente i sentimenti della popolazione. Invito i Brontesi ad osservare, domani, un minuto si raccoglimento e preghiera in memoria di Ada”.

Ai funerali a Noto parteciperà il vice sindaco di Bronte, Antonio Leanza.

 

