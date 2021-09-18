OGGI A NOTO I FUNERALI DI ADA ROTINI, LA DONNA UCCISA A BRONTE DAL MARITO

Il sindaco di Bronte Pino Firrarello, nel giorno dei funerali di Ada Rotini che si terranno oggi 18 settembre a Noto alle 15.30 nella cattedrale di San Nicolò, ha proclamato il lutto cittadino.La donn...

Il sindaco di Bronte Pino Firrarello, nel giorno dei funerali di Ada Rotini che si terranno oggi 18 settembre a Noto alle 15.30 nella cattedrale di San Nicolò, ha proclamato il lutto cittadino.

La donna, era proprio originaria di Noto, ed è qui che la sua famiglia ha voluto che si celebrassero le esequie. Il corpo, trattenuto per i relativi esami autoptici, effettuati dal dottor Giuseppe Ragazzi, solo ieri è stato consegnato ai familiari, che da diversi giorni attendevano la restituzione della salma.

Ada Rotini di 46 anni, l’8 settembre scorso è stata uccisa a Bronte dal marito Filippo Asero. “L’omicidio di Ada – ha affermato Firrarello – ha suscitato dolore e commozione nella comunità brontese. Proclamare il lutto cittadino il giorno dei funerali vuol dire manifestare pubblicamente i sentimenti della popolazione. Invito i Brontesi ad osservare, domani, un minuto si raccoglimento e preghiera in memoria di Ada”.

Ai funerali a Noto parteciperà il vice sindaco di Bronte, Antonio Leanza.