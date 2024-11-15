OGGI, A UN ANNO DALLA SCOMPARSA DI RICCARDO GORGONE: MESSA DI RICORDO ALLE ORE 18.30 PRESSO LA CHIESA EX MONASTERO

È passato un anno da quando la famiglia Gorgone ha vissuto una tragedia immensa che ha scosso profondamente tutta la comunità di Paternò. Una perdita che ha lasciato un segno indelebile, non solo nei...

È passato un anno da quando la famiglia Gorgone ha vissuto una tragedia immensa che ha scosso profondamente tutta la comunità di Paternò. Una perdita che ha lasciato un segno indelebile, non solo nei cuori dei familiari, ma anche in quelli di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Riccardo.

In un momento così devastante, la famiglia sottolinea che ha dovuto fare i conti non solo con il dolore della perdita, ma anche con la crudeltà di chi, purtroppo, non ha avuto la sensibilità di condividere il loro immenso dolore.

Il 15 novembre 2023, Riccardo stava vivendo una giornata come tante altre. Un ragazzo di 17 anni, con una passione sfrenata per la scuola e per i suoi compagni, si stava recando a scuola, nei pressi di Tre Fontane, a bordo della sua Vespa 50, sempre attento e rispettoso delle norme di sicurezza. Quel giorno, però, la sua vita è stata tragicamente spezzata.

Arrivato all'incrocio, un'auto lo ha travolto, cancellando in un attimo i suoi sogni, la sua gioventù e il suo futuro. Riccardo era un ragazzo dal cuore d'oro, sempre sorridente, gentile e generoso.

Aveva una grande passione per le lingue straniere, in particolare quelle orientali, e dopo il diploma sperava di iscriversi a una facoltà di lingue orientali.

La sua vita, però, si è spezzata tragicamente proprio quando il suo diciottesimo compleanno era ormai a portata di mano. Una settimana prima, tutto era pronto per festeggiare quel traguardo, incluso l’abito che avrebbe dovuto indossare, ma che purtroppo è diventato il suo abito funebre.

La comunità intera è rimasta scossa da questa tragedia. La perdita di Riccardo ha lasciato un vuoto profondo, non solo per la sua famiglia, ma per tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano. Un ragazzo che portava con sé una luce, un sorriso che non dimenticheremo mai.

Oggi, a distanza di un anno, la comunità di Paternò si raccoglie insieme per ricordarlo.

Una Santa Messa in suo onore sarà celebrata oggi, 15 novembre 2024, alle ore 18:30 presso la chiesa Ex Monastero.

Un momento di preghiera e riflessione per rendere omaggio alla sua memoria e per non dimenticare mai la sua straordinaria persona. Riccardo, che ci ha lasciato troppo presto, continuerà a vivere nel cuore di tutti noi.