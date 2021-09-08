OGGI ALLERTA METEO GIALLA PER TUTTA LA SICILIA

Continua il maltempo pure per la giornata di domani.La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo GIALLA per rischio idrogeologico per la giornata di oggi 8 settembre, valido...

Continua il maltempo pure per la giornata di domani.

La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo GIALLA per rischio idrogeologico per la giornata di oggi 8 settembre, valido per mercoledì 08 settembre 2021, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, che annuncia il livello di allerta gialla su tutta la Sicilia.

Durante le ore pomeridiane temporali su gran parte delle zone interne dell'isola e qualche isolato sconfinamento nelle coste a carattere localizzato.

I temporali potranno essere associati a locale grandine di piccola-media dimensione e raffiche di vento intenso ed occasionalmente potranno verificarsi nubifragi a carattere localizzato.

Rientrano in allerta GIALLA-ATTENZIONE: ZONA A Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie – ZONA B Centro-Settentrionale, versante tirrenico – ZONA C Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica – ZONA D Sud-Occidentale e isola di Pantelleria – ZONA E Centro-Meridionale e isole Pelagie – ZONA F Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia – ZONA G Sud-Orientale, versante ionico – ZONA H Bacino del Fiume Simeto – ZONA I Nord-Orientale, versante ionico