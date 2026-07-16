Oggi doppia allerta in Sicilia: rischio incendi rosso a Catania, caldo da bollino rosso a Palermo

Allerta incendi “attenzione” nel Catanese. Bollino rosso per il caldo a Palermo e giallo a Catania. In aumento anche il pulviscolo sahariano

La Sicilia affronta oggi, giovedì 16 luglio 2026, un’altra giornata particolarmente difficile sul fronte delle alte temperature e del rischio incendi.

Secondo il bollettino della Protezione Civile regionale, per la provincia di Catania è stato dichiarato il livello rosso di attenzione per il rischio incendi. La stessa condizione riguarda anche buona parte delle province della Sicilia centrale e meridionale, mentre nelle restanti zone dell’Isola è indicata una fase di preallerta.

Sul fronte delle ondate di calore, il livello più elevato interessa Palermo, dove è previsto il bollino rosso, mentre per Catania è indicato il livello giallo. Le temperature saranno ancora in aumento, con valori che potranno diventare particolarmente elevati nelle aree interne.

Nel corso della mattinata il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura di passaggio. Una situazione destinata a rimanere sostanzialmente invariata anche durante il pomeriggio e in serata.

In ulteriore aumento anche la presenza di pulviscolo sahariano in sospensione, che potrebbe rendere il cielo lattiginoso e ridurre localmente la visibilità.

Le temperature potrebbero raggiungere o superare i 42-43 gradi nel Trapanese, mentre nelle zone interne del Palermitano sono attese punte di circa 39-40 gradi. Sui settori centro-orientali della Sicilia non sono esclusi picchi compresi tra 43 e 44 gradi.

I venti soffieranno generalmente deboli e di direzione variabile, con possibili rinforzi occidentali sul Canale di Sicilia.

Le condizioni di caldo estremo, unite alla vegetazione secca e alla presenza di vento, aumentano sensibilmente il pericolo di propagazione degli incendi. Si raccomanda quindi la massima prudenza, evitando qualsiasi comportamento che possa provocare scintille o innescare fiamme e segnalando immediatamente eventuali incendi al numero unico di emergenza 112.