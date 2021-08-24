OGGI E DOMANI AL CENTRO COMMERCIALE “PORTE DI CATANIA” PUNTO MOBILE VACCINAZIONI, AD OGNI VACCINATO UN COUPON OMAGGIO PER PARTECIPARE A UN CONCORSO

“Il vaccino di prossimità funziona. E il punto mobile rappresenta una ulteriore opportunità offerta a quanti non si sono ancora immunizzati”. Così il commissario per l’emergenza Covid Catania, Pino Li...

“Il vaccino di prossimità funziona. E il punto mobile rappresenta una ulteriore opportunità offerta a quanti non si sono ancora immunizzati”. Così il commissario per l’emergenza Covid Catania, Pino Liberti. Ieri si è chiusa la due giorni al centro commerciale “I Portali” che ha consentito a titolari, dipendenti e clienti di vaccinarsi.

L’iniziativa, voluta dalla presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della Salute, coordinata dall’ufficio emergenza Covid di Catania, sarà replicata il 24 e 25 agosto(ore 9-13 e 16-20) al centro commerciale “Porte di Catania”. E la direzione commerciale del centro ha deciso di dare ad ogni vaccinato un coupon omaggio per partecipare al concorso per vincere gift card da 10, 20 o 50 euro.

Il punto vaccinale mobile sarà presente davanti l’ingresso porta di Ligne. Sarà allestita un’area anamnesi e un’area per l’attesa post vaccino. Il punto mobile, con medici e informatici, oltre a fare i vaccini fornirà anche informazioni.

Chi vorrà potrà chiarire dubbi su vaccini, sintomi, quarantena e green pass.

“Il vaccino – spiega Pino Liberti - resta l’arma migliore per difendersi. E la doppia dose evita l’ospedalizzazione e le complicanze. Il punto vaccinale itinerante rientra nell’ambito delle attività di prossimità che interessano i siti turistici, quelli della movida e le località balneari. L’obiettivo: incrementare il numero di somministrazioni e di conseguenza il numero di immunizzati”.

Le richieste per avere la presenza del punto vaccinale mobile arrivano alla mail dedicata: [email protected].