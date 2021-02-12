OGGI E' IL 12-02-2021 È UN GIORNO PALINDROMO: ECCO COSA SIGNIFICA

Piccola curiosità, che forse non balza agli occhi immediatamente: la data di oggi, 12 febbraio 2021, è un palindromo.Cosa significa? Significa che la data si può leggere in entrambi i sensi: 12-02-202...

Piccola curiosità, che forse non balza agli occhi immediatamente: la data di oggi, 12 febbraio 2021, è un palindromo.

Cosa significa? Significa che la data si può leggere in entrambi i sensi: 12-02-2021. È sempre il 12 febbraio 2021 che lo si legga da sinistra a destra o viceversa.

Vale per i numeri, per le parole e per le frasi: Anna è un nome palindromo, Amo Roma una frase. Cambia qualcosa alla vostra giornata? No, nemmeno se guardate alla numerologia che ricorda che il numero 20 è la base della numerazione Maya e il numero 2 indica doppio e confronto, oltre a una decina di altre cose.

Il 12 febbraio è il 43º giorno del calendario gregoriano e mancano 322 giorni alla fine dell’anno.

Non è la prima volta ovviamente che succede, anzi, solo negli ultimi venti anni abbiamo vissuto il 10.02.2001, il 20.02.2002, il 01.02.2010, l’11.02.2011 e il 21.02.2012 e 02.02.2020“

Manca poco più di un anno al nostro prossimo giorno palindromo: è il 22-02-2022. Chi arriverà fino agli anni Novanta di questo secolo vedrà la data palindroma bisestile: il 29 febbraio del 2092. Come oggi, un giorno come un altro.