Oggi è la Giornata dei Caduti del mare

Da alcuni anni, a Paternò, tre ex marinai, di loro iniziativa e a spese proprie depositano una corona di fiori. E' accaduto anche oggi

95047.it Oggi, 9 settembre, ricorre la Giornata della Memoria dei Caduti del mare. In ogni località sede di Gruppi A.N.M.I. (Associazione nazionale marinai d’Italia) si celebra una santa messa o una deposizione al monumento ai caduti. Anche Paternò ha il suo Monumento ai Caduti del mare: qui, da alcuni anni tre ex marinai, di loro iniziativa e a spese proprie depositano una corona di fiori.

LA GIORNATA DEI CADUTI DEL MARE. La Commissione Difesa del Senato ha approvato in seduta deliberante il disegno di legge 3157 “Modifica alla legge n. 186 del 2002, sulla «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»” presentato dai senatori Michele Saccomanno e Luigi Ramponi.

La nuova data scelta per commemorare il sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare è il 9 settembre presso il Monumento al marinaio d’Italia a Brindisi, in sostituzione della ricorrenza del 12 novembre che coincide con il giorno dell’anniversario degli attentati di Nassyria.