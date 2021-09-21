OGGI È L'ULTIMA NOTTE DELL'ESTATE 2021, DOMANI L'EQUINOZIO DI AUTUNNO

Anche se le temperature non confermano oggi è l'ultima notte d'estate: domani 22 settembre inizierà infatti l'autunno.L'equinozio è previsto alle 21,21 ora italiana, un po' più tardi di quanto avvenne...

Anche se le temperature non confermano oggi è l'ultima notte d'estate: domani 22 settembre inizierà infatti l'autunno.

L'equinozio è previsto alle 21,21 ora italiana, un po' più tardi di quanto avvenne l'anno scorso, quando il passaggio fu alle 15.31. Dal 23 settembre la notte inizierà quindi a diventare più lunga del giorno, come spiega Paolo Volpini dell'Unione Astrofili Italiani (Uai).

"Soltanto in prossimità degli equinozi il sole sorge esattamente a est e tramonta esattamente a ovest. Nel resto dell'anno è sempre un po' spostato, verso nord l'estate, e più verso sud in autunno-inverno.

Dal 23 vedremo quindi il Sole tramontare sempre più verso sud-ovest, diventando più piccolo nell'arco della giornata", continua Volpini. Viceversa la Luna gli 'darà il cambio', diventando "sempre più alta nel cielo quando sarà piena, e percorrendo un arco più ampio".

Per chi volesse gustarsi a pieno quest'ultima notte d'estate, potrà godere della quarta luna piena della stagione, la cosiddetta 'luna del raccolto', conclude Volpini, "e poi ci sarà Venere ben luminosa e visibile più a lungo, tramontando più tardi, mentre più a sud ci saranno Giove e Saturno ancora ben visibili nelle prime ore della sera".