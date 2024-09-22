OGGI ENTRA UFFICIALMENTE L' AUTUNNO, OGGI GIORNO E NOTTE SONO UGUALI

Oggi, domenica 22 settembre, si celebra l’equinozio d’autunno, il momento che segna ufficialmente l’inizio della stagione autunnale nell’emisfero settentrionale. Questa giornata è caratterizzata dall’...

Questa giornata è caratterizzata dall’equilibrio perfetto tra luce e buio: avremo infatti 12 ore di luce e 12 ore di buio. È il periodo in cui la natura cambia veste, con le foglie che virano verso tonalità calde prima di cadere, e si dà il via alla raccolta di castagne, protagoniste delle tradizionali caldarroste, segnando anche l’arrivo dei primi freddi.

Mentre nell’emisfero settentrionale si accoglie l’autunno, nell’emisfero australe inizia invece la primavera, in un perfetto gioco di alternanza stagionale tra le due metà del globo.

L’autunno, così come le altre stagioni, non inizia sempre lo stesso giorno. La spiegazione risiede nel fatto che la Terra non impiega esattamente 365 giorni per compiere la sua orbita attorno al Sole, ma 365,256 giorni. Questo piccolo scarto ha dato origine all’esistenza degli anni bisestili, e di conseguenza fa variare di anno in anno le date esatte di equinozi e solstizi.

L’equinozio d’autunno cade generalmente il 22 o il 23 settembre, anche se occasionalmente può avvenire il 21 o il 24. In modo analogo, l’equinozio di primavera si verifica tra il 19 e il 21 marzo. Questi eventi astronomici, oltre a scandire il ritmo delle stagioni, ci ricordano la perfetta danza della Terra attorno al Sole, influenzando non solo la durata dei giorni, ma anche il clima e la vita stessa sul pianeta.

Benvenuto autunno!