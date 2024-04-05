OGGI ENTRANO IN VIGORE NUOVI AUMENTI PER LE SIGARETTE
Aumenti del prezzo delle sigarette a partire da venerdì 5 aprile.
La conferma arriva dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che con una nota ha comunicato il nuovo costo di alcune marche. Gli ultimi rialzi erano stati a fine marzo e avevano riguardato sigarette, sigari e tabacco trinciato.
Da oggi salgono i prezzi per altri 46 marchi di sigarette.
Come spiega l'Agenzia delle Entrate, è stata l'istanza di un singolo produttore e importatore a spingere l'Adm ad aumentare i costi, per non creare disparità.
Ecco i prezzi aumentati:
MS CLASSIC cartoccio da 20 pezzi 5,40 euro
MS BIONDE 100'S astuccio da 20 pezzi 5,70 euro
LIDO BLU astuccio da 20 pezzi 6,00 euro
MS BIONDE cartoccio da 20 pezzi 5,40 euro
MS BIONDE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro
ROTHMANS SPECIAL BLUE KS astuccio da 20 pezzi 6,40 euro
DUNHILL CLUB astuccio da 20 pezzi 5,30 euro
DUNHILL GOLD astuccio da 20 pezzi 6,40 euro
VOGUE LILAS astuccio da 20 pezzi 5,50 euro
LUCKY STRIKE ORIGINAL astuccio da 20 pezzi 5,30 euro
KENT SURROUND astuccio da 20 pezzi 6,50 euro
LUCKY STRIKE ORIGINAL cartoccio da 20 pezzi 5,20 euro
VOGUE CLASSIQUE LONG BLEUE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro
DUNHILL INTERNATIONAL astuccio da 20 pezzi 7,00 euro
VOGUE BLEUE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro
ESPORTAZIONE cartoccio da 20 pezzi 6,00 euro
MS NAZIONALI cartoccio da 20 pezzi 5,40 euro
DUNHILL CLUB BIANCA astuccio da 20 pezzi 5,30 euro
DUNHILL RED astuccio da 20 pezzi 6,40 euro
DUNHILL BLUE astuccio da 20 pezzi 6,40 euro
MS CHIARE 100'S astuccio da 20 pezzi 5,70 euro
MS CHIARE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro
MS ROSSE cartoccio da 20 pezzi 5,40 euro
MS BIANCHE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro
LUCKY STRIKE AMBER astuccio da 20 pezzi 5,30 euro
VOGUE CLASSIQUE LONG LILAS astuccio da 20 pezzi 5,50 euro
KENT BLUE astuccio da 20 pezzi 6,50 euro
MS ROSSE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro
ROTHMANS OF LONDON BLUE 20 astuccio da 20 pezzi 5,00 euro
ROTHMANS OF LONDON SILVER 20 astuccio da 20 pezzi 5,00 euro
ROTHMANS ESSENCE RED 100'S astuccio da 20 pezzi 5,20 euro
ROTHMANS OF LONDON BLUE 100 astuccio da 20 pezzi 5,20 euro
ROTHMANS OF LONDON SILVER 100 astuccio da 20 pezzi 5,20 euro
ROTHMANS ESSENCE RED cartoccio da 20 pezzi 5,00 euro
ROTHMANS ESSENCE BLUE KING SIZE cartoccio da 20 pezzi 5,00 euro
ROTHMANS OF LONDON S-SERIES BLUE astuccio da 20 pezzi 5,20 euro
ROTHMANS OF LONDON S-SERIES SILVER astuccio da 20 pezzi 5,20 euro
ROTHMANS OF LONDON WHITE 20'S astuccio da 20 pezzi 5,00 euro
ROTHMANS ESSENCE SILVER KING SIZE cartoccio da 20 pezzi 5,00 euro
LUCKY STRIKE SILVER BAY astuccio da 20 pezzi 5,30 euro
ROTHMANS OF LONDON WHITE 100 astuccio da 20 pezzi 5,20 euro
LUCKY STRIKE DEMI astuccio da 20 pezzi 5,30 euro
LUCKY STRIKE ECLIPSE astuccio da 20 pezzi 5,30 euro
ROTHMANS OF LONDON S-SERIES WHITE astuccio da 20 pezzi 5,20 euro
LUCKY STRIKE ORIGINAL 100'S astuccio da 20 pezzi 5,30 euro
ROTHMANS ESSENCE BLUE 100'S astuccio da 20 pezzi 5,20 euro