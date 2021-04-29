OGGI ESERCITAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO A PIANO VETORE: NUOVO SISTEMA DI COMUNICAZIONE SATELLITARE TOOWAY

Nella giornata di oggi 29 aprile 2021, dalle 10,00 alle 15,00, si svolgerà un'esercitazione organizzata dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia con il concorso del Comando Provi...

Nella giornata di oggi 29 aprile 2021, dalle 10,00 alle 15,00, si svolgerà un'esercitazione organizzata dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia con il concorso del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e di personale proveniente da tutti gli altri Comandi Provinciali della Sicilia.

L'esercitazione è finalizzata a consolidare l'utilizzo sul campo di una sistema di comunicazione satellitare in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, denominato "TooWay", con il quale è possibile realizzare delle trasmissioni in live-streaming direttamente dagli scenari emergenziali, che possono essere messe a disposizione dei media.

L'esercitazione prevede la simulazione della ricerca di un gruppo di persone disperse sull'Etna, in particolare nella zona di Piano Vetore.

Alle attività simulate parteciperanno diversi Enti e Istituzioni, i Comuni di Ragalna e Belpasso e la componente volontaria del Sistema di Protezione Civile.

In particolare, sarà presente personale del Corpo Forestale Regionale, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

È prevista anche la presenza di una componente sanitaria, anche in considerazione del fatto che l'esercitazione si svolge nel corso di una reale emergenza epidemiologica e, quindi, nel pieno rispetto delle norme di contenimento del rischio da Covid-19.

Attraverso il supporto del Dipartimento Regionale di Protezione Civile e del Centro Servizi del Volontariato Etneo, oltre al diretto coinvolgimento del Coordinamento "F.I.R." (Forza Intervento Rapido), sarà attivamente presente la componente del volontariato di Protezione Civile.