IN SICILIA 1 SOLO NUOVO CASO POSITIVO, BOOM DI GUARITI E NESSUN DECESSO. IN ITALIA NUOVI POSITIVI E DECESSI AL MINIMO DOPO 4 MESI

L’andamento del Coronavirus in Sicilia si mantiene stabile, con una netta diminuzione dei casi nell’Isola. Dopo il riallineamento della Regione operato la scorsa settimana, infatti, con un ricalcolo che ha quasi decimato i numeri delle settimane precedenti, i contagi di COVID-19 in Sicilia continuano a calare.

Per la giornata di oggi, come comunicato dalla Protezione Civile nazionale nel consueto aggiornamento delle 18, gli attuali positivi sono in tutto 132, nove in meno rispetto alla giornata di ieri. Quanto ai ricoveri, al momento calano sia gli ospedalizzati 22 (-4) sia i malati in terapia intensiva, 5 in tutto (-1 rispetto a ieri). I restanti positivi, invece, si trovano in isolamento domiciliare.

Sul fronte dei contagiati, si registra un solo nuovo caso di Coronavirus in Sicilia, nella provincia di Siracusa. Anche oggi, infine, l’Isola si mantiene nel novero delle Regioni a zero decessi, assieme a Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

DATI ITALIA

Sono 18 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore. E' il numero più basso di decessi in un giorno dall'inizio dell'emergenza. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, sale a 34.675 il bilancio totale delle vittime. Scende sotto quota 2mila il numero dei pazienti ancora ricoverati: sono 1.853, con una riduzione di 185 rispetto a ieri. In terapia intensiva si trovano 115 persone (-12), in isolamento domiciliare 17.605. Sono meno di 20mila gli attualmente positivi, nel dettaglio 19.573 (-1.064), mentre il totale dei guariti sale a 184.585 (+1.159). I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 238.833 (+122). In tutto sono stati eseguiti 5.053.827 tamponi (+41.135) per 3.081.127 casi testati.