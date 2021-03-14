95047

OGGI IN SICILIA 13 MORTI, 147 GUARITI E 613 NUOVI CASI POSITIVI.

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, domenica 14 marzo.Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della...

A cura di Redazione Redazione
14 marzo 2021 17:17
OGGI IN SICILIA 13 MORTI, 147 GUARITI E 613 NUOVI CASI POSITIVI. -
News
Condividi

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, domenica 14 marzo.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 613 e il totale da inizio epidemia sale così a 160.807.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 21.814 (si contano anche i tamponi rapidi).

Attualmente positive sono 14.323 persone. Tredici nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 4.344.

I guariti ammontano invece a 142.140, 147 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 691 pazienti sono ricoverati con sintomi, 100 persone sono in terapia intensiva (+1).

DATI ITALIA

Torna a impennarsi la curva delle terapie intensive.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 21.315 contagiati
• 264 morti
• 9.835 guariti

+100 terapie intensive | +365 ricoveri

273.966 tamponi
Tasso di positività: 7,8% (+0,8%)

6.610.347 dosi di vaccino somministrate in totale

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047