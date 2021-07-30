OGGI IN SICILIA ALLERTA ROSSA PER RISCHIO INCENDI E ONDATE DI CALORE

Allerta rossa per la giornata di oggi venerdì 30 luglio, in quasi tutta la Sicilia per il rischio incendi e ondate di calore.Il bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale prevede un’allerta...

Allerta rossa per la giornata di oggi venerdì 30 luglio, in quasi tutta la Sicilia per il rischio incendi e ondate di calore.

Il bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale prevede un’allerta rossa per il rischio incendi in tutte le province ad eccezione di Agrigento e Messina con un livello arancione.

Come preannunciato nei giorni scorsi, si preparano giornate di caldo torrido per l’isola, con temperature particolarmente alte (da elevate a molto elevate e umidità tra il 20% e il 40%) e ondate di calore che, inevitabilmente, aumentano il rischio di incendi.

Alla luce dello stato di allerta, a scopo precauzionale è stata disposta la chiusura della Riserva dello Zingaro per la giornata di venerdì 30 luglio.

Nei giorni scorsi, in previsione dell’ondata di calore che si sarebbe abbattuta sulla Sicilia, la Regione aveva già disposto lo stop al riconoscimento delle ferie per tutti i forestali, in modo da poter contare su tutte le risorse a disposizione per fronteggiare eventuali incendi.

Previsioni meteo per venerdì 30 luglio

Alta pressione resta ancora protagonista sulle nostre regioni meridionali dove prosegue la fase di tempo stabili e soleggiato. Prosegue altresì l’ondata di caldo africano con massime che si spingeranno sin verso i 38/39°C nelle zone interne, 40/42°C nel catenese. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell’intorno di 4850 metri. Ionio poco mosso; Basso Tirreno da poco mosso a quasi calmo.

Previsioni meteo per sabato 31 luglio

L’alta pressione nord africana continua ad inglobare le nostre regioni meridionali prolungando la fase di tempo stabile e ben soleggiato nonché l’ondata di caldo torrido. Attese ancora punte diffusamente oltre i 36/38°C sui settori interni con picchi sino a 40/42°C in Sicilia. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 4800 metri. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Consigli generali:

Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00)

Evita le zone particolarmente trafficate, ma anche i parchi e le aree verdi, dove si registrano alti valori di ozono, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti

Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata

Trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandosi spesso con acqua fresca

Utilizza correttamente il condizionatore. Se hai solo un ventilatore utilizzalo seguendo alcuni accorgimenti

Trascorri alcune ore in un luogo pubblico climatizzato, in particolare nelle ore più calde della giornata

Indossa indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole.

Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo

Bevi liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche

Segui un’alimentazione leggera, preferisci la pasta e il pesce alla carne, evitando i cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca. Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili (es. latticini, carne,) in quanto elevate temperature possono favorire la proliferazione di germi patogeni causa di patologie gastroenteriche

Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica

Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci, tienili lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta e riponi in frigorifero quelli che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30°C

Se l’auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 11.00-18.00). Non dimenticare di portare con te sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste

Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole

Assicurati che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte

Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Nelle persone anziane un campanello di allarme è la riduzione di alcune attività quotidiane (spostarsi in casa, vestirsi, mangiare, andare regolarmente in bagno, lavarsi) che può indicare un peggioramento dello stato di salute.

In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico

Questi i dieci consigli utili del Ministero della Salute per combattere il caldo:

1. Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata

2. Abbigliamento leggere e adeguato

3. Rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro

4. Ridurre la temperatura corporea

5. Ridurre il livello di attività fisica.

6. Bere con regolarità ed alimentarsi in maniera corretta.

7. Se si esce in macchina adottare alcune precauzioni.

8. Conservare correttamente i farmaci

9. Adottare precauzioni particolari in caso di persone a rischio.

10. Sorvegliare e prendersi cura delle persone a rischio.