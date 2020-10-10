OGGI LA RIAPERTURA DEL PONTE GRACI
“C’è voluto un anno, ma ormai ci siamo: il Governo Musumeci questa mattina consegnerà alle città di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia il ricostruito sovrappasso sulla Statale 121 Catania-Paternò, l’ex Ponte Graci”.
Lo rende noto l‘assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, preannunciando un sopralluogo sulla Ss 121 sabato 10 ottobre alle ore 10, in occasione dell’apertura al traffico del sovrappasso fra i due Comuni catanesi.
“All’indomani dell’inevitabile demolizione – prosegue Falcone – avevamo subito stanziato più di due milioni di euro raccogliendo gli appelli del territorio. Oggi, dopo alcuni ritardi dovuti alla pandemia, ristabiliamo la viabilità ordinaria in una zona ricca di imprese e attività commerciali. Adesso i lavori non si fermano: l’Anas – conclude l’assessore Falcone – continuerà l’opera con il risanamento del sottopasso di via Pilo, per porre fine agli allagamenti sempre più frequenti”.