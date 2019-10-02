OGGI LUCA PARMITANO PRENDE IL COMANDO DELL’ISS: È IL PRIMO COMANDANTE ITALIANO

Traguardo storico per l'astronauta italiano dell'Esa Luca Parmitano che da oggi assume il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Parmitano, classe '76 e colonnello dell'Aeronautic...

Traguardo storico per l'astronauta italiano dell'Esa Luca Parmitano che da oggi assume il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Parmitano, classe '76 e colonnello dell'Aeronautica Militare Italiana, è il primo italiano a ricoprire un ruolo così strategico nelle attività del primo avamposto umano nello spazio.

Luca Parmitano è il terzo comandante europeo a guidare la Stazione Spaziale Internazionale. La cerimonia ufficiale di cambio di comando è prevista domani 2 ottobre e sarà ripresa in diretta dalle 15,20 alle 15,40 ora italiana su Nasa Tv. L'Esa annuncia che Parmitano prenderà il posto del cosmonauta russo Alexei Ovchinin che lascia la Stazione Spaziale Internazionale per fare rientro a Terra.

"Questo evento segna l'inizio della Spedizione 61 e la seconda parte della seconda missione spaziale di Luca, denominata Beyond" sottolinea l'Agenzia Spaziale Europea.