OGGI L’ULTIMO SALUTO DI VANESSA ZAPPALÁ. I FUNERALI IN DIRETTA SULLA PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE DI TRECASTAGNI

E’ il giorno dei funerali.

Oggi, alle 19, sul sagrato del Santuario dei Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, a Trecastagni dove viveva e lavorava, l’estremo saluto a Vanessa Zappalà, l’ennesima vittima di femminicidio, uccisa, nel lungomare di Aci Trezza con sette colpi di pistola dal suo ex fidanzato.

Alla luce delle restrizioni imposte dalle norme anti contagio Covid-19 che limitano la presenza, e per chi, anche da lontano non potrà essere presente in Duomo per partecipare al rito funebre di Vanessa, a partire dalle ore 16.00, sulla pagina Facebook del Comune (https://www.facebook.com/comunetrecastagni) sarà trasmessa in diretta la Santa Messa. Un gesto che ci darà la possibilità, anche da lontano e con il cuore, di partecipare all'esequie.

Il sindaco Giuseppe Messina ha invitato a riunirsi e proclamato il lutto cittadino durante le esequie.

Sono estremamente fiero ed orgoglioso di rappresentare questa comunità, che ha dimostrato sensibilità e vicinanza alla famiglia di Vanessa Zappalà, colpita dall’efferato omicidio di un vile assassino.

La dimostrazione d’affetto di ieri sera nei confronti della ragazza e della Sua famiglia, è stata spontanea e sentita, scevra da ogni retropensiero, mossa soltanto dal desiderio di manifestare il dolore, lo sgomento e la rabbia per una morte assurda ed inaccettabile. Ieri sera ognuno di noi è stato padre, madre, fratello, sorella di Vanessa, ognuno di noi ha sentito forte il vuoto che la Sua fine ha lasciato.

Il dolore per la perdita di una figlia non può trovare conforto, un genitore non può accettare di sopravvivere ad una figlia, ma la nostra vicinanza può alleviare il senso di stordimento e soprattutto testimoniare che la loro figlia era una ragazza apprezzata e benvoluta da tutti, amici e semplici conoscenti.

Come anticipato, quest’oggi ho adottato, in sintonia con la Giunta, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri Comunali, l’Ordinanza che proclama il lutto cittadino in occasione del funerale, che si terrà venerdì 27 agosto alle ore 19 in piazza S. Alfio.

Ho disposto altresì le bandiere a mezz’asta, nella medesima data, in tutti gli edifici pubblici.

Confido nella sensibilità di tutti ed invito i commercianti a prendere in considerazione l’opportunità di abbassare le saracinesche durante la cerimonia funebre.