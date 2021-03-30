OGGI NIENTE DATI COVID IN SICILIA. LA REGIONE INTEGRERÀ DOMANI

Segna 0 la casella dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, così come quella dei nuovi tamponi. Invariati gli altri dati, che non sono stati aggiornati.“La Regione Sicilia – si le...

Segna 0 la casella dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, così come quella dei nuovi tamponi. Invariati gli altri dati, che non sono stati aggiornati.

“La Regione Sicilia – si legge fra le note – integrerà domani i dati non comunicati oggi per motivi organizzativi”. I motivi organizzativi riguardano l’inchiesta della Procura di Trapani sui dati falsati, che ha portato a tre arresti e all’avviso di garanzia per l’assessore alla salute, Ruggero Razza, che si è dimesso.

DATI ITALIA

Il bollettino con la tabella della Protezione Civile sui nuovi casi delle regioni, il numero dei tamponi processati e le altre news sulla pandemia di Coronavirus. Indice di positività al 5,3%. In Lombardia 3.271 contagi da ieri

Sono 16.017 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 30 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella pubblicata dal ministero della Salute sono registrati altri 529 morti. Il totale delle vittime da Covid 19 nel Paese sale così a 108.879. Da ieri sono stati processati 301.451 tamponi, l'indice di positività è al 5,3%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.716 (-5 da ieri). La regione che ha fatto segnare l'incremento più alto di positivi nelle ultime 24 ore è la Lombardia con 3.271 nuovi casi, seguita dal Piemonte con 1.861 e dal Lazio con 1.593.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 16.017 contagiati

• 529 morti

• 18.687 guariti

-5 terapie intensive | +68 ricoveri

301.451 tamponi

Tasso di positività: 5,3% (-2,9%)

9.759.119 dosi di vaccino somministrate in totale