E' sciopero: niente ritiro della spazzatura
I lavoratori hanno incrociato le braccia per via del ritardo nel pagamento degli stipendi
95047.it Due assemblee dalle 4 alle 6 ed ora un’altra in mattinata. Nonostante le rassicurazioni che domani mattina il pagamento dello stipendio avverrà regolarmente, questa mattina i lavoratori del servizio di raccolta rifiuti non effettuato alcuna raccolta della differenziata. Oggi, era il turno della indifferenziata.
Non c’è stato nemmeno alcun spazzamento delle strade. L’isola ecologica risulta essere chiusa.
La paura dei lavoratori è che il ritardo degli stipendi possa protrarsi anche nei prossimi mesi.
Intanto, quello di oggi non resta l’unico problema: da domani scatta l’allarme legato alle piattaforme dove non si potrà andare a conferire se non avverrà, anche lì, il pagamento.