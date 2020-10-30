OGGI NUOVO RECORD, 31.084 NUOVI CASI E 199 MORTI, 984 IN SICILIA

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, venerdì 30 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero d...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, venerdì 30 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 984 e il totale da inizio epidemia sale così a 20.806.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 7.226. Attualmente positive sono 13.564 persone, con un’aumento di 819 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Dodici nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 484.

I guariti ammontano invece a 6.758, 153 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 895 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 117 persone sono in terapia intensiva (+2).

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 31.084 contagiati

• 199 morti

• 4285 guariti

+95 terapie intensive | +1030 ricoveri

215.085 tamponi

Tasso di positività: 14,5% (+1,1%)