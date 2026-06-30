Oggi tra caldo record e temporali: allerta rossa a Catania, PRETEMP non esclude grandinate oltre i 2 cm

CATANIA – Saranno due giornate da affrontare con particolare attenzione quelle di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio. Da un lato il Ministero della Salute ha diramato per Catania il livello 3 – allerta rossa per le ondate di calore, il livello massimo previsto dal sistema di prevenzione degli effetti del caldo sulla salute. Dall'altro, nel corso delle ore pomeridiane, non si esclude lo sviluppo di temporali localmente intensi, soprattutto nelle aree interne della Sicilia.

Allerta rossa per il caldo

Per entrambe le giornate il bollettino prevede condizioni di elevato rischio per la salute, in particolare per anziani, bambini, persone fragili, malati cronici e per chi lavora o pratica attività fisica all'aperto.

Per martedì 30 giugno sono previste temperature di 26°C alle ore 8, 33°C alle ore 14 e una temperatura percepita fino a 36°C.

La situazione resterà pressoché invariata anche mercoledì 1 luglio, con 26°C al mattino, 33°C nelle ore centrali e una temperatura percepita fino a 37°C.

Nel pomeriggio possibili temporali

Nonostante il predominio dell'anticiclone e il caldo intenso, le elevate temperature favoriranno la formazione di temporali pomeridiani nelle zone interne dell'Isola.

Secondo le previsioni, i fenomeni potranno svilupparsi soprattutto in prossimità dei rilievi e risultare localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, rovesci improvvisi e, in alcuni casi, grandinate di medie dimensioni.

Si tratterà di temporali generalmente isolati e di breve durata, ma capaci di provocare disagi localizzati.

I consigli

Le autorità raccomandano di:

evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde;

bere acqua frequentemente;

limitare gli sforzi fisici all'aperto;

rimanere in ambienti freschi e ben ventilati;

prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.

È inoltre consigliabile non sottovalutare eventuali sintomi come debolezza, crampi, malessere o difficoltà respiratorie e, se necessario, contattare il medico o i servizi di emergenza.

Caldo estremo e instabilità atmosferica potranno quindi convivere nelle prossime ore: una situazione tipica dell'estate siciliana che richiede prudenza sia per le alte temperature sia per i possibili fenomeni temporaleschi nelle aree interne.