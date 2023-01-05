OLANDA. Fa il pieno di benzina e scappa, ma la sua auto era diesel e si rompe: arrestato

Il furto è avvenuto nella cittadina di Breda, nei Paesi Bassi, dove l’automobilista si è fermato a una stazione di servizio per riempire il serbatoio di diesel.Dopo aver ricollocato la pistola del dis...

Il furto è avvenuto nella cittadina di Breda, nei Paesi Bassi, dove l’automobilista si è fermato a una stazione di servizio per riempire il serbatoio di diesel.

Dopo aver ricollocato la pistola del distributore, anziché recarsi alla cassa per pagare, è salito nella vettura, ha acceso il motore e via a tutto gas.

Il ladro, conscio del fatto che i distributori di carburante, sono dotati di telecamere di sorveglianza, ha coperto la targa della sua vettura, per non essere scoperto, e così si è allontanato sotto gli occhi increduli degli addetti alla stazione di servizio.

Peccato, però, che la sua auto fosse alimentata a benzina, per cui il motore appena ha iniziato ad aspirare il carburante sbagliato è andato in blocco e l’auto non si è più mossa di un millimetro.

Poco dopo è stato raggiunto dal personale del distributore che lo ha fermato mentre fuggiva a piedi e lo ha trattenuto fino all’arrivo della polizia.

