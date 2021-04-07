OLESYA ROSTOVA NON È DENISE PIPITONE. LO HA DETTO L’AVVOCATO DI PIERA MAGGIO

AGGIORNAMENTOA poche ore dalla messa in onda del programma tv in Russia, nasce un “caso” sulle presunte dichiarazioni da parte dell’avvocato Giacomo Frazzitta, legale dei genitori di Denise Pipitone.I...

A poche ore dalla messa in onda del programma tv in Russia, nasce un “caso” sulle presunte dichiarazioni da parte dell’avvocato Giacomo Frazzitta, legale dei genitori di Denise Pipitone.

Il sito “fanpage.it” ha infatti attribuito la conferma che la giovane Olesya Rostova non sarebbe certamente Denise. Lo stesso Frazzitta ha però smentito categoricamente :“Leggo sui social ricostruzioni fantasiose e mie presunte dichiarazioni. Ribadisco di essermi limitato a trasmettere alla Procura di Marsala l’esito della documentazione scientifica che mi è stata inviata ieri e di non avere fatto alcun anticipazione circa l’esito degli esami sulla ragazza che sarà reso noto nel corso della trasmissione di stasera sulla tv russa“.

Lo afferma l’avvocato Giacomo Frazzitta, che assiste i genitori di Denise Pipitone, commentando indiscrezioni secondo le quali il legale avrebbe dichiarato che gli esami su Olesya, la ragazza russa protagonista di un talk show della tv russa, escluderebbero con certezza che si tratti della bimba scomparsa a Mazara del Vallo.

Dopo una settimana di attesa, è arrivato il verdetto: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Lo ha confermato a Fanpage.it Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madre della bambina scomparsa da Mazara Del Vallo l’1 settembre 2004.

Una storia, quella arrivata dalla Russia, che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso rispetto una storia drammatica purtroppo, non chiusa.

Registrata martedì 6 aprile 2021 la puntata di Let Them Talk alla quale ha partecipato in collegamento il legale della donna, che durante la registrazione ha dato voce allo sgomento per come questa storia è stata gestita dalla televisione russa.

L’avvocato Frazzitta specifica a Fanpage.it di avere ceduto alla richiesta della produzione di Let Them Talk, lo show russo che sta trattando la storia della giovane Olesya, per poter mettere velocemente un punto alla vicenda. Avviare una rogatoria internazionale, che avrebbe obbligato la produzione di Let Them Talk a condividere in privato l’esito dell’esame del DNA cui si è sottoposta Olesya, avrebbe richiesto almeno quattro mesi, spiega Frazzitta a Fanpage.it.

È per evitare che il caso diventasse ancor più mediatico che l’avvocato di Piera Maggio ha accettato di partecipare in collegamento alla registrazione di Let Them Talk di ieri 6 aprile, una puntata che ha chiarito che Olesya non è Denise. Una puntata che farà cessare le speculazioni su questa storia dolorosa.

