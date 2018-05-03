OLIVERI: Gita scolastica, pullman senza assicurazione. Fermo amministrativo e sanzioni

Trasportava studenti a bordo, una scolaresca in gita nell’area di Oliveri, e non era coperto da polizza assicurativa. Questo quanto emerso da un controllo effettuato ieri mattina dagli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona P.G., ne

Trasportava studenti a bordo, una scolaresca in gita nell’area di Oliveri, e non era coperto da polizza assicurativa. Questo quanto emerso da un controllo effettuato ieri mattina dagli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona P.G., nell’ambito di servizi specifici, mirati alla sicurezza della circolazione ed in particolare al controllo dei veicoli adibiti al trasporto delle persone.

Una laboriosa attività di controllo che nel caso del pullman sottoposto a controllo ad Oliveri ha fatto scattare immediato il fermo amministrativo e sanzioni a carico della ditta di trasporto e del conducente per circa un migliaio di euro.

I bambini che si trovavano a bordo sono stati riaccompagnati a scuola da un pullman sostitutivo fatto giungere in loco dalla ditta sanzionata.

E stamattina, ulteriori controlli a Barcellona Pozzo di Gotto ai pullman di una ditta privata in partenza per una gita scolastica diretta a Marsala, hanno evidenziato l’assenza di idonea documentazione del mezzo con conseguenti sanzioni amministrative per oltre duemila euro.