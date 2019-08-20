OLIVERI (ME): SEQUESTRATI OMBRELLONI E OGGETTI LASCIATI AD OCCUPARE LA SPIAGGIA LIBERA
La Guardia Costiera di Milazzo ha effettuato un blitz all’alba di oggi sul lungomare di Oliveri, per liberare la spiaggia da ombrelloni, tende e sedie lasciate tutta la notte con l’obiettivo di occupare gli spazi più vicini al mare.
Sono stati centinaia i sequestri con il plauso dell’amministrazione comunale di Oliveri per l’attività della Guardia Costiera contro il libero arbitrio sulla spiaggia libera.
Dopo un primo sopralluogo del 14 agosto oggi è stato programmato l’intervento intorno alle 6.
“Abbiamo appoggiato questa iniziativa – afferma il sindaco Francesco Iarrera – perchè la situazione era diventata insostenibile.
C’erano alcune persone che con propotenza avevano di fatto occupato abusivamente ed in modo esclusivo alcuni tratti della spiaggia libera, impedendo ad altri di poter fruire dello stesso tratto di arenile.
A nostro giudizio era contrario a qualsiasi forma di diritto per il libero utilizzo di tutta spiaggia, raccogliendo le segnalazione dei fruitori delle nostre spiagge”.