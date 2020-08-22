OLTRE 1.000 CONTAGI IN ITALIA NELLE ULTIME 24 ORE, 48 IN SICILIA
Sono 48 i nuovi casi di soggetti positivi al Covid-19 nelle ultime 24ore in Sicilia, il dato emerge secondo il bollettino emesso dal ministero della Salute.
I casi per provincia
24 Ragusa
11 Messina
4 Caltanissetta
4 Agrigento
3 Catania
1 Siracusa
1 Trapani
0 Enna e Palermo
Dei 48 soggetti positivi al tampone, 16 sono extracomunitari sbarcati a Pozzallo il 19-20 agosto
DATI ITALIA
Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia.
Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a fronte dei 9 registrati venerdì.
Le Regioni con più casi nelle ultime 24 ore sono Lazio (215), Lombardia (185), Veneto (160), Emilia Romagna (80). Infine, numero importante di tamponi eseguiti: 77.674 (ieri 71.996).
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 1071 contagiati
• 3 morti
• 243 guariti
+5 ricoveri | -5 terapie intensive