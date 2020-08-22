OLTRE 1.000 CONTAGI IN ITALIA NELLE ULTIME 24 ORE, 48 IN SICILIA

Sono 48 i nuovi casi di soggetti positivi al Covid-19 nelle ultime 24ore in Sicilia, il dato emerge secondo il bollettino emesso dal ministero della Salute.I casi per provincia24 Ragusa11 Messina4 Cal...

Sono 48 i nuovi casi di soggetti positivi al Covid-19 nelle ultime 24ore in Sicilia, il dato emerge secondo il bollettino emesso dal ministero della Salute.

I casi per provincia

24 Ragusa

11 Messina

4 Caltanissetta

4 Agrigento

3 Catania

1 Siracusa

1 Trapani

0 Enna e Palermo

Dei 48 soggetti positivi al tampone, 16 sono extracomunitari sbarcati a Pozzallo il 19-20 agosto

DATI ITALIA

Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia.

Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a fronte dei 9 registrati venerdì.

Le Regioni con più casi nelle ultime 24 ore sono Lazio (215), Lombardia (185), Veneto (160), Emilia Romagna (80). Infine, numero importante di tamponi eseguiti: 77.674 (ieri 71.996).

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 1071 contagiati

• 3 morti

• 243 guariti

+5 ricoveri | -5 terapie intensive