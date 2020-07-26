OLTRE 100 MIGRANTI IN FUGA DAL CARA DI CALTANISSETTA

Un centinaio di migranti ospiti del Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, sono fuggiti dal centro. I carabinieri ne avrebbero intercettati tre. Decine di militari dell’Arma e agenti della polizia so...

Un centinaio di migranti ospiti del Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, sono fuggiti dal centro. I carabinieri ne avrebbero intercettati tre. Decine di militari dell’Arma e agenti della polizia sono impegnati nelle ricerche dei profughi. In tutto nel centro c’erano 350 persone. «Chiederò al governo di non inviare più immigrati a Pian Del Lago» è stato il primo commento del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino «Sono tutti negativi ai tamponi, ma non è questo il punto-dice Gambino- chiedo la massima sicurezza della struttura. Perché in questo modo non si possono contenere. Ho appurato che 10 di loro sono stati individuati e riportati al centro e di questo ringraziato il questore. Ma così non si può continuare».

Tutti gli stranieri erano stati portati nella struttura per osservare il periodo di quarantena dopo essere stati sbarcati a Lampedusa. Molti di loro sono fuggiti scalzi, senza una precisa direzione, cosa che ha facilitato il fatto che siano stati quasi subito rintracciati.