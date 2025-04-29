Oltre 25 mila presenze al Lungomare Fest: un successo di partecipazione tra sport, giochi e solidarietà

uccesso di partecipazione per il primo appuntamento del 2025 di Lungomare Fest, dedicato all’animazione e alla solidarietà lungo il litorale pedonale di Ognina, da piazza Europa a piazza Mancini Batta...

uccesso di partecipazione per il primo appuntamento del 2025 di Lungomare Fest, dedicato all’animazione e alla solidarietà lungo il litorale pedonale di Ognina, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, promosso dall’Amministrazione Comunale.

Una giornata di intrattenimento all’aria aperta, animata da balli a ritmo di musica Swing e Country, con l’allegria di tante famiglie e, soprattutto, dei numerosissimi bambini, felici di poter correre e giocare negli ampi spazi fronte mare.

Particolarmente apprezzati gli eventi ludico-sportivi, che si sono svolti all’insegna del divertimento nell’area adiacente alla rinnovata piazza Battiato (già piazza Nettuno), dotata di una grande zona fitness attrezzata anche per i giochi dei bambini, letteralmente presa d’assalto per l’intera giornata.

Molto frequentati anche i playground per il basket e i materassi gonfiabili per il calcio dei più piccoli, accanto al gazebo promosso dall’associazione Corri Catania e a uno spazio dimostrativo curato da Ibiscus con i disegni dei ragazzi.

Una manifestazione all’insegna della gioia e della socialità per celebrare il ritorno dell’area pedonale sul lungomare, a cui hanno partecipato il sindaco Enrico Trantino, gli assessori Parisi e Pesce, il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, in sinergia con il presidente regionale del Coni, Enzo Falzone, che percorso instancabilmente gli spazi del lungomare, tra le aree di maggiore affluenza.

Per garantire ordine e pulizia lungo il tracciato pedonale di 1,8 chilometri, l’Amministrazione ha messo a disposizione una piccola motoape elettrica, fornita da Gema Spa, che ha operato costantemente svuotando i cestini e mantenendo pulita l’area. Secondo le stime, nel corso della giornata si sono registrate circa 25 mila presenze.

Gradita anche la passeggiata con visita guidata al borgo marinaro di Ognina, curata dalla funzionaria comunale Elena Granata della Direzione Pubblica Istruzione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, anche in vista dei prossimi interventi di riqualificazione dell’area programmati dalla Giunta Trantino.

I prossimi appuntamenti con la chiusura al traffico del lungomare sono fissati per sabato 3 maggio e domenica 4 maggio, in occasione dello spettacolare evento delle Frecce Tricolori, che per la prima volta si esibiranno a Catania.

Il Comune renderà a breve noto un piano straordinario per parcheggi e viabilità, considerato il grande afflusso di pubblico previsto, sia per le prove di sabato pomeriggio che per il grande Air Show di domenica, organizzato dall’Aero Club Catania e dall’Aeronautica Militare, con il patrocinio e il sostegno attivo del Comune di Catania.