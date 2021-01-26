OLTRE 70 KG DI SIGARETTE DI CONTRABBANDO SEQUESTRATE AL PORTO DI CATANIA

Nell’ambito dei controlli mirati al contrasto delle violazioni doganali in genere, nei giorni scorsi, il II Gruppo Guardia di Finanza Catania e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM), in servizio pre...

Nell’ambito dei controlli mirati al contrasto delle violazioni doganali in genere, nei giorni scorsi, il II Gruppo Guardia di Finanza Catania e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM), in servizio presso il porto di etneo, hanno proceduto al sequestro di 72 Kg di tabacchi lavorati esteri, in violazione alle norme sul contrabbando che prevede, tra l’altro, la reclusione da due a cinque anni.

In particolare, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania notavano, sul sedime portuale, un “pallet” il cui contenuto era abilmente occultato da cellophane di color scuro contenente al proprio interno nr. 12 cartoni di sigarette marca “Marlboro” per complessive 360 stecche aventi un peso complessivo di 72 Kg.

Le stesse all’atto del controllo erano pronte per essere imbarcate su una nave da crociera in sosta tecnica e ormeggiata in Porto.

Le successive verifiche doganali accertavano che le “bionde” oggetto di sequestro risultavano prive del sigillo del monopolio e stavano per imbarcarsi in totale assenza di valida documentazione doganale, imprescindibile per l’imbarco dei tabacchi lavorati esteri (t.l.e.), che attesti il pagamento dei diritti doganali.

Infatti, chi, con dolo, sottrae merci estere al sistema di controllo istituito per l’accertamento ed alla riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall’art. 34 Testo Unico Leggi Doganali nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori, commette il reato di contrabbando cd. “extraispettivo” sanzionato, nel caso dei t.l.e. sequestrati, con 5 euro di multa per ogni grammo convenzionale pari a complessivi 360.000 euro, oltre la reclusione.

L’attività di servizio si inquadra nell’ambito della costante azione di controllo economico del territorio assicurata dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane a contrasto dei traffici illeciti che, attraverso gli spazi doganali, interessano il territorio nazionale.