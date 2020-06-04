OLTRE A ETNALAND ANCHE L’ARETUSA DI MELILLI NON APRIRÀ

In Sicilia il primo ad annunciare la chiusura della stagione estiva è stato Etnaland, adesso seguito dall’Aretusa Park di Siracusa.La direzione di quest’ultimo ha fatto sapere agli utenti, tramite un...

In Sicilia il primo ad annunciare la chiusura della stagione estiva è stato Etnaland, adesso seguito dall’Aretusa Park di Siracusa.

La direzione di quest’ultimo ha fatto sapere agli utenti, tramite un post nella pagina Facebook: “Dopo attenta e più che sofferta valutazione, l’Aretusa Park comunica che non aprirà per la stagione estiva 2020. Per nostra natura siamo un luogo di aggregazione e libertà che poco si sposa con le giuste restrizioni, motivo per il quale non potremmo garantirvi i servizi e gli standard ai quali vi abbiamo sempre abituati. Continueremo a lavorare a nuovi progetti, nell’attesa di rivedervi numerosi e sorridenti per la stagione 2021. A voi tutti una serena estate”.