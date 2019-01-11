Oltre sette tonnellate di agrumi sequestrate nel Catanese
Oltre sette tonnellate di agrumi dei quali non è stato possibile accertare la provenienza sono state sequestrate in due giorni nel Catanese in diverse operazioni delle forze dell’ordine, che hanno portato anche all’arresto, da parte dei carabinieri, di una persona in flagranza di furto di agrumi.
Tre tonnellate sono state sequestrate a venditori ambulanti abusivi dalla Polizia di Stato. Oltre quattro tonnellate sono state sequestrate stamane nel Maas di Catania a tre operatori durante un accesso di Guardia di finanza, Corpo forestale e Polizia Municipale nel Maas di Catania.
I dati sono stati resi noti durante un incontro con i giornalisti sulla sicurezza tenutosi ieri in Prefettura alla presenza del Prefetto e dei vertici di varie forze dell’ordine.