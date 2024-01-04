OLTRE UN MILIONE GLI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO NEL 2023

Sono stati complessivamente oltre un milione (1.014.400) gli interventi di soccorso effettuati in Italia dai Vigili del Fuoco nel corso del 2023, una media di 2.780 al giorno. Aumentano del 3,34% risp...

Sono stati complessivamente oltre un milione (1.014.400) gli interventi di soccorso effettuati in Italia dai Vigili del Fuoco nel corso del 2023, una media di 2.780 al giorno.

Aumentano del 3,34% rispetto al 2022, quando gli interventi furono 981.600: sul totale 239.130 hanno riguardato incendi ed esplosioni, 206.110 soccorsi e salvataggi, 76.420 dissesti statici e 53.030 incidenti stradali.

In Lombardia il numero maggiore di soccorsi, 120.010.

Seguono Emilia Romagna 96.270, Sicilia 94.440, Lazio 90.250, Campania 78.360, Piemonte 76.050, Toscana 71.780, Veneto e Trentino A.A. 67.750, Puglia 57.660, Calabria 39.310, Friuli V.G. 37.400, Marche 37.130, Sardegna 37.070, Liguria 36.910, Abruzzo 27.420, Umbria 25.500, Basilicata 12.430 e Molise 8.630.