OMBRELLONI E SEDIE LASCIATI IN SPIAGGIA DURANTE LA NOTTE SEQUESTRI A OLIVERI

Rimossi gli ombrelloni e le sedie lasciati abusivamente in un’area del territorio del comune di Oliveri. Questa mattina c’è stato un blitz effettuato dai militari della guardia costiera per far rispettare l’ordinanza regionale del marzo scorso che vieta di lasciare attrezzature sulle spiagge libere

Stamattina, in un’area del territorio , informa il Comune attraverso la sua pagina istituzionale, sono stati ritirati ben 34 ombrelloni e 22 sedie da mare.

Oggetti che saranno trattati come rifiuti e pertanto smaltiti secondo le vigenti disposizioni. Dal Comune ricordano “ai frequentatori delle spiagge che non è consentito lasciare attrezzature da mare allo scopo di prenotare il posto migliore per il giorno dopo” e che “La spiaggia pubblica è definita in questo modo per intendere che si tratta uno spazio di tutti”. Quindi vale la regola del “chi tardi arriva, male alloggia”.

Il primo che arriva, pianta l’ombrellone, sguaina la sedia, si cosparge di crema solare e si gode una giornata al fresco del mare. “Rileviamo, conclude il post del Comune, che è possibile garantirsi un posto in prima fila rivolgendosi ad uno dei lidi diffusi sul litorale. Sono molto accoglienti e accettano le prenotazioni”.