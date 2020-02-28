OMICIDIO A BELMONTE MEZZAGNO, UCCISO IL FRATELLO DI UN BOSS

l rumore dei proiettili ha svegliato Belmonte Mezzagno. All'alba è stato ucciso Agostino Migliore, 45 anni, fratello di Giovanni Salvatore, boss arrestato nell'operazione "Cupola 2.0" con la quale è s...

l rumore dei proiettili ha svegliato Belmonte Mezzagno. All'alba è stato ucciso Agostino Migliore, 45 anni, fratello di Giovanni Salvatore, boss arrestato nell'operazione "Cupola 2.0" con la quale è stata fermata la riorganizzazione della commissione provinciale di Cosa nostra.

Migliore, che gestiva un supermercato in paese, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava all'interno della sua auto in via Palmiro Togliatti. Il fratello è ritenuto uomo di fiducia del boss Filippo Bisconti, che fino al dicembre 2018 ha retto il mandamento, poi Bisconti ha scelto di collaborare con la giustizia. Indagano i carabinieri. Articolo in aggiornamento