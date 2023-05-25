OMICIDIO A CATANIA NELLA NOTTE, UCCISO 44 ENNE A COLPI DI PISTOLA

Un 44enne è stato ucciso con colpi di pistola a San Gregorio di Catania, paese della 'cintura' metropolitana del capoluogo etneo.L'omicidio è stato commesso all'ingresso di un abitazione in via Masacc...

Un 44enne è stato ucciso con colpi di pistola a San Gregorio di Catania, paese della 'cintura' metropolitana del capoluogo etneo.

L'omicidio è stato commesso all'ingresso di un abitazione in via Masaccio.

Un uomo sospettato di essere il responsabile del delitto, è stato condotto nella caserma dei carabinieri della compagnia di Gravina di Catania per essere interrogato. La sua posizione è al vaglio di investigatori e della Procura distrettuale etnea. Non si conosce il movente della sparatoria. (