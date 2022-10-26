OMICIDIO A CATANIA, UOMO UCCISO FORSE DOPO UNA LITE

AGGIORNAMENTO E’ stato fermato, questa sera, a Pedara l’anziano 81enne, Camillo Bonaccorsi, accusato di aver ucciso Samuel Nizzari, 46 anni. A riportalo Catania Today e Meridionews.L'omicidio è avvenu...

AGGIORNAMENTO

E’ stato fermato, questa sera, a Pedara l’anziano 81enne, Camillo Bonaccorsi, accusato di aver ucciso Samuel Nizzari, 46 anni. A riportalo Catania Today e Meridionews.

L'omicidio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 26 Ottobre 2022 in via Carrubella, strada al confine tra i comuni di Catania e Gravina. Secondo quanto emerso, alla base dell'omicidio vi sarebbero stati dissapori in merito ad alcuni lavori in uno stabile.

L'anziano avrebbe sparato più colpi d'arma da fuoco contro la vittima che si trovava in strada, colpendolo al torace e alla testa.

Samuel Nizzari, che lascia due figli adolescenti e la moglie, abitava al secondo piano di una palazzina di via Carrubella e, già in passato, pare che avesse avuto discussioni con Bonaccorsi sul garage e sulla sistemazione della fognatura.

