OMICIDIO A FURCI SICULO. GIOVANE UCCIDE LA FIDANZATA E TENTA IL SUICIDIO

Tragico risveglio questa mattina a Furci Siculo.

In un condominio nella zona a monte del paese si è infatti consumato un omicidio e a perdere la vita è stata una giovane donna, che secondo le prime indiscrezioni sarebbe stata strangolata dal fidanzato con cui conviveva.

Subito dopo l’uomo avrebbe tentato il suicidio ferendosi con un coltello e procurandosi tagli ai polsi e al collo, ma non è riuscito nel suo intento.

A perdere la vita una giovane originaria di Agrigento. Era studentessa alla Facoltà di Medicina dell’Università di Messina. Il convivente è un giovane calabrese di Vibo Valentia.

Sul posto si trovano i carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Riva con il comandate Maurizio La Monica e della compagnia di Taormina con il capitano Arcangelo Maiello e l’ambulanza del 118.

Sembra si tratti di un caso di femminicidio.