Omicidio a Paternò

L'uomo è stato colpito con più coltellate al torace: i carabinieri escludono un collegamento diretto con la criminalità organizzata

95047.it Il corpo, ormai cadavere, del 66enne Natale Pedalino è stato rinvenuto - attorno alle 22 della scorsa sera - in una stradina di campagna che porta all’uscita della città. Una strada non illuminata e poco frequentata dalle parti di contrada Tre Fontane. La vittima, che verosimilmente, sarebbe stata portata lì dopo essere stato uccisa, riportava diverse ferite da taglio all’altezza del torace. Una esecuzione in piena regola. Sono i carabinieri della Compagnia di Paternò ad indagare sull’accaduto.

I militari, tuttavia, escludono qualsiasi collegamento con un omicidio maturato nell’ambito della criminalità organizzata.